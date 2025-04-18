В Одесі чоловік поставив рекорд за кількістю штрафів від ТЦК

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25-35 років – 43,8%

Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив сім проваджень за порушення правил військового обліку проти одного чоловіка – це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році. Як передає «Главком», про це повідомляє Опендатабот.

Так, аналітики зазначили, що загалом 17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку – тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК – було відкрито від початку цього року.

З них лише 16% було закрито – 2 779 боргів. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тис. нових проваджень.

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Аналітики зауважують, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається.

«З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень – 17 007. Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив сім проваджень проти одного чоловіка – це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році», – йдеться у повідомленні.

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25-35 років – 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% – на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві – 1 992 провадження. Наслідує Дніпропетровщина – 1 946 та Сумщина – 1 722 провадження.

Нагадаємо, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.

Як повідомлялося, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.

До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.