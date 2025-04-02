У Львові жінки намагалися «відбити» чоловіка у ТЦК

Самі військові кажуть, що чоловік є порушником військового обліку

У Львові на вулиці Симоненка напередодні, 1 квітня, стався інцидент за участі представників ТЦК та цивільних. Кадри сутички поширилися мережею. Автор відео вимагав звільнити чоловіка, затриманого ТЦК. Потім до сутички долучилися і перехожі жінки. Врешті-решт затриманий втік, а у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що він є порушником військового обліку. Про це повідомляє «Главком».

Затриманий ТЦК чоловік пручався, і один із військових вдарив його кулаком у вухо. Тоді автор ролика звернувся до жінок по допомогу, і ті почали виривати затриманого з рук військових.

Як йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП, втікач оголошений в розшук. У ТЦК уточнили, що чоловік був направлений на проходження військово-лікарської комісії і визнаний придатним до військової служби. Після чого він намагався втекти і тому був затриманий військовослужбовцями.

«Будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це своєю чергою призвело до надмірних емоцій», – стверджують у ТЦК.

Щодо цієї сутички призначено службове розслідування. Окрім того, військові подали заяву в поліцію про напад на військовослужбовця. За їхніми словами, під час штовханини один із військових травмував руку через удар, завданий правопорушником.

Також «Главком» повідомляв, що Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оксану Янчак та її спільника. Обидва підозрюються у побитті військовозобов’язаного.

Нагадаємо, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Чоловік був відправлений до заступниці керівника центру. Та почала примушувати його підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Чоловік не погодився, і посадовиця вдарила його, а потім почала душити. У березні цього року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького ОМ ТЦК і СП та її колишньому підлеглому.