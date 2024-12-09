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За суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф – рішення суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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За суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф – рішення суду
Феміда визнала винним чоловіка, опираючись на відомості адміністративного протоколу і рапорту столичного поліцейського
фото з відкритих джерел

У Києві дії чоловіка, який поскандалив із представниками ТЦК, підпали під статтю «Дрібне хуліганство»

Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Інцидент трапився 24 вересня на вулиці Залізничне шосе, 61 у Києві. Як зазначено в адмінпротоколі, при перевірці військово-облікових документів чоловік висловлювався нецензурною лексикою у бік працівників поліції і працівників ТЦК, внаслідок чого порушив громадський порядок.

До суду на розгляд своєї справи порушник не з’явився. Однак це не завадило Феміді визнати винним чоловіка, опираючись на відомості адміністративного протоколу і рапорту столичного поліцейського.

«Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд кваліфікує дії особи за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян», – сказано у постанові суду.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліцейські в Україні мають свої функції з охорони правопорядку, тож співробітники ТЦК можуть виконувати завдання щодо мобілізації без поліції.

«Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять – це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК», – сказав урядовець.

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Теги: Київ суд війна штраф мобілізація ТЦК

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