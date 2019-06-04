В Одесі демонтували 294 рекламні конструкції
Управління реклами продовжує роботу щодо приведення зовнішньої реклами та вивісок у відповідність до вимог
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.
З 17 травня 2019 року працівниками комунального закладу «Одесреклама» складено 263 акта фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
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Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» демонтували 294 рекламні конструкції.
Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.