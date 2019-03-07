В Одесі дітей з багатодітних і соціально вразливих сімей безкоштовно забезпечують дитячим харчуванням



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За рахунок коштів міського бюджету Одеси понад 600 дітей раннього віку були забезпечені молочними сумішами і кашами за програмою «Здоров'я»

В Одесі за кошти міського бюджету за муніципальною програмою «Здоров'я» безкоштовно забезпечують дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які проживають у багатодітних і соціально вразливих сім'ях.

За міською програмою «Здоров'я» всі багатодітні сім'ї, у яких є діти від народження до двох років, можуть безкоштовно отримувати дитяче харчування - молочні суміші та каші. Для отримання харчування необхідно звернутися до педіатра, з яким підписано декларацію для дитини, з документами, що підтверджують наявність у сім'ї трьох і більше дітей.

Також за програмою «Здоров'я» за рахунок міського бюджету дитячим харчуванням безкоштовно забезпечуються діти до двох років, що проживають у соціально та економічно вразливих сім'ях. Рішення про те, що сім'я потребує отримання цієї послуги, приймається комісією дитячої поліклініки на підставі обстеження умов проживання дитини.

У 2018 році за програмою «Здоров'я» було закуплено дитяче харчування на загальну суму 1 млн. 351,8 тис. грн. для 626 дітей - з них 172 дитини із соціально вразливих сімей і 454 дитини з багатодітних сімей. Це дозволило забезпечити максимально якісне збалансоване харчування і позитивно вплинуло на розвиток дітей.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, найкращим способом забезпечення дітей раннього віку необхідними для росту і розвитку поживними речовинами є природне вигодовування. Однак у ситуаціях, коли з яких-небудь причин грудне вигодовування стає неможливим або недостатнім, для підтримки багатодітних та економічно вразливих сімей дитяче харчування для дітей раннього віку в Одесі надається безкоштовно.