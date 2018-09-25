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    В Одесі горить санаторій «Червоні зорі»

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    В Одесі горить санаторій «Червоні зорі»

    Пожежа спалахнула у покинутому спальному корпусі установи

    В одеському санаторії «Червоні зорі» вчергове сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє «Думская».

    Зазначається, що пожежа спалахнула у покинутому спальному корпусі установи. Станом на 22:30, вогонь з першого поверху перекинувся на другий, а потім на дах будівлі.

    На місці події працюють 6 команд рятувальників, вони намагаються не допустити розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

    Це вже не перша пожежа у санаторії «Червоні зорі»: останній раз масштабна пожежа сталася тут у листопаді 2017 року.

    Як зазначає видання, на минулій сесії міської ради Одеси було ухвалено рішення про дозвіл приватним компаніям орендувати землю, на якій розташований цей санаторій.

    пожежа
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