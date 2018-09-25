В Одесі горить санаторій «Червоні зорі»



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Пожежа спалахнула у покинутому спальному корпусі установи

В одеському санаторії «Червоні зорі» вчергове сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що пожежа спалахнула у покинутому спальному корпусі установи. Станом на 22:30, вогонь з першого поверху перекинувся на другий, а потім на дах будівлі.

На місці події працюють 6 команд рятувальників, вони намагаються не допустити розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

Це вже не перша пожежа у санаторії «Червоні зорі»: останній раз масштабна пожежа сталася тут у листопаді 2017 року.

Як зазначає видання, на минулій сесії міської ради Одеси було ухвалено рішення про дозвіл приватним компаніям орендувати землю, на якій розташований цей санаторій.