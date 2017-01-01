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    В Одесі горів трамвай: є постраждалі

    За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка
    Сьогодні увечері в районі дитячого центру «Молода гвардія» в Одесі загорівся трамвай. Інцидент стався близько 18:00. За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка, повідомила прес-служба патрульної поліції Одеси. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби. Семеро людей звернулися до
    • Сьогодні, 20:19
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    <p>Загорання трамвайного вагона в Одесі</p>
    Фото: Думская

    Загорання трамвайного вагона в Одесі

    За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка

    Сьогодні увечері в районі дитячого центру «Молода гвардія» в Одесі загорівся трамвай. Інцидент стався близько 18:00.

    За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка, повідомила прес-служба патрульної поліції Одеси.

    На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

    Семеро людей звернулися до медиків з ознаками отруєння чадним газом і травмами м'яких тканин, отриманими під час поспішної евакуації з трамвайного вагона.

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