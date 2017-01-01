В Одесі горів трамвай: є постраждалі

За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка

Сьогодні увечері в районі дитячого центру «Молода гвардія» в Одесі загорівся трамвай. Інцидент стався близько 18:00. За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка, повідомила прес-служба патрульної поліції Одеси. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби. Семеро людей звернулися до