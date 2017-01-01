В Одесі горів трамвай: є постраждалі
- Сьогодні, 20:19
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Фото: Думская
Загорання трамвайного вагона в Одесі
За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка
Сьогодні увечері в районі дитячого центру «Молода гвардія» в Одесі загорівся трамвай. Інцидент стався близько 18:00.
За попередніми даними, в трамваї зайнялася електропроводка, повідомила прес-служба патрульної поліції Одеси.
На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.
Семеро людей звернулися до медиків з ознаками отруєння чадним газом і травмами м'яких тканин, отриманими під час поспішної евакуації з трамвайного вагона.