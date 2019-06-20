В Одесі хлопчика, який зник на пляжі, знайшли мертвим



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Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він грався

В Одесі на пляжі «Ланжерон» зник 8-річний хлопчик, а за кілька годин поліція повідомила, що знайшла тіло дитини.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

«Хлопчик відпочивав під наглядом родички, але в якусь мить зник з її поля зору. Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він бавився», - йдеться у повідомленні.

Зараз для з’ясування повних обставин події на місці працюють правоохоронці.

Для встановлення достеменної причини смерті дитини тіло направили на судмедекспертизу.