В Одесі хлопчика, який зник на пляжі, знайшли мертвим
Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він грався
В Одесі на пляжі «Ланжерон» зник 8-річний хлопчик, а за кілька годин поліція повідомила, що знайшла тіло дитини.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.
«Хлопчик відпочивав під наглядом родички, але в якусь мить зник з її поля зору. Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він бавився», - йдеться у повідомленні.
Зараз для з’ясування повних обставин події на місці працюють правоохоронці.
Для встановлення достеменної причини смерті дитини тіло направили на судмедекспертизу.