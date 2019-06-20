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    Новини

    В Одесі хлопчика, який зник на пляжі, знайшли мертвим

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    В Одесі хлопчика, який зник на пляжі, знайшли мертвим

    Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він грався

    В Одесі на пляжі «Ланжерон» зник 8-річний хлопчик, а за кілька годин поліція повідомила, що знайшла тіло дитини.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

    «Хлопчик відпочивав під наглядом родички, але в якусь мить зник з її поля зору. Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він бавився», - йдеться у повідомленні.

    Зараз для з’ясування повних обставин події на місці працюють правоохоронці.

    Для встановлення достеменної причини смерті дитини тіло направили на судмедекспертизу.

    пляжі поліція
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