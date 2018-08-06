В Одесі можуть з’явитися міські електроавтобуси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електробус національного виробництва

Мерія планує закупити для Одеси електробуси

Міська влада Одеси незабаром презентують проект закупівлі електробусів. Про це в ході апаратної наради заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, придбання електробусів буде здійснюватися в рамках стратегії розвитку екологічних видів міського пасажирського транспорту, до яких відноситься крім трамваїв і тролейбусів, і електробуси. Ставка на електротранспорт продиктована станом повітряного басейну.

Як зазначив мер, згідно із статистичними даними, більше 80% від усіх викидів забруднюючих речовин припадає на автомобільний транспорт. При цьому Геннадій Труханов зазначив, що робота по поліпшенню рухомого складу трамваїв і тролейбусів буде тривати.

«Сьогодні Одеса є містом, в якому найбільша протяжність трамвайної шляхопроводу. Наприклад, у нас 450 км трамвайного шляхопроводу, а у Львові - 85 км», - зазначив Труханов.

Також мер наголосив, що в центральній частині міста повинен працювати тільки електротранспорт.

Нагадаємо, Запорізький автомобілебудівний завод в 2018 році планує презентувати електроавтобус.

Джерело: Думская