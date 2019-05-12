В Одесі на Потьомкінських сходах відбудеться яскравий флешмоб



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Сьогодні до Дня матері на Потьомкінських сходах відбудеться флешмоб «Діти Одеси - Одесі-мамі»

12 травня 2019 року в рамках Тижня Добрих Справ на Потьомкінських сходах відбудеться флешмоб «Діти Одеси - Одесі-мамі».

Святковий захід присвячено Дню матері.

Початок - о 14:00.

У флешмобі візьмуть участь: переможці конкурсу «Мадам Південна Пальміра», багатодітні матері Одеси, переможці і номінанти щорічної премії «Дитина року Одеса» (в номінаціях «Вокал», «Хореографія» та «Акторська майстерність»), представники Одеського театру ПурЛе Шанс, єврейського общинного центру «Мигдаль» і продюсерського центру «Домінік Джокер».

У міжнародне свято на честь матерів на Потьомкінських сходах діти вибудують слово «МАМА» і під гімн Одеси в небо випустять яскраві повітряні кулі. Також цього дня відбудеться святковий концерт, присвячений матерям.

Організатори: ГО «Одеська міська рада багатодітних сімей», МГО «Фонд Злата Лада», благодійний фонд «Ліга молодіжних ініціатив», арт-студія «JOcker Shool».

У другу неділю травня в Україні, як і в низці інших країн, відзначають День матері - свято подяки дітей своїм матерям.