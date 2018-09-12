В Одесі обдарованим студентам призначають стипендію міського голови



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В одеській мерії розглянули кандидатури кращих студентів закладів вищої освіти на призначення стипендії міського голови

7 вересня 2018 року в одеській мерії під керівництвом заступника міського голови Павла Вугельмана відбулося засідання комісії з призначення стипендії міського голови кращим студентам закладів вищої освіти Одеси.

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Члени комісії розглянули подання на 16 претендентів. За підсумками засідання на отримання стипендії відібрані 6 кандидатів. Список стипендіатів буде затверджений розпорядженням міського голови.

Стипендія міського голови призначається для підтримки студентів, які показали високий рівень знань за результатами заліково-екзаменаційних сесій, беруть активну участь у громадському житті міста та діяльності громадських об'єднань.

Стипендія в розмірі 700 гривень на місяць призначається строком на один семестр.