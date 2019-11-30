На Одещині поліцейський на смерть збив чоловіка



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Співробітник поліції перебував поза службою

В Ізмаїльському районі Одеської області поліцейський здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок отриманих травм загинув.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції регіону.

Згідно з повідомленням, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні біля села Саф’яни на автодорозі «Ізмаїл-Одеса».

За попередньою інформацією, аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги. Автомобіль «ВАЗ», яким кермував працівник поліції, рухався у напрямку Одеси, а пішохід переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках.

Як зазначається, внаслідок ДТП пішохід, особа якого наразі встановлюється, отримав тілесні ушкодження та помер у кареті «швидкої». Під час проведення медогляду у поліцейського не було виявлено ознак алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 29 листопада, на об’їзній трасі поблизу с. Мала Олександрівка під Києвом сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району.

Як повідомлялося, понад 2700 українців цього року загинули в ДТП.