На Київщині жінка кинулася під потяг



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Чергова трагедія сталася на залізниці неподалік смт Бородянка

Поліція з’ясовує усі обставини трагедії на залізниці

У понеділок, 25 листопада, близько 17-ї години на залізничних шляхах неподалік смт Бородянка Київської області сталася трагедія. Пасажирський поїзд Івано-Франківськ - Київ смертельно травмував жительку столиці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція з’ясувала, що 43-річна жінка кинулася під швидкісний потяг, наразі встановлюються причини, які спонукали її до такого вчинку.

Затримання поїздів не відбулося.

Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Нещодавно в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину.

Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.