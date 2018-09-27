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    В Одесі поліція затримала підозрюваних у розбійному нападі на іноземців

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    В Одесі поліція затримала підозрюваних у розбійному нападі на іноземців

    Невідомі особи побили іноземців, а потім заволоділи мобільними телефонами і грошима

    Поліцейські Одеси затримали зловмисників за підозрою у вчиненні розбійного нападу на іноземців.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Одеській області.

    Потерпілі звернулись до Приморського відділу поліції та повідомили, що посеред вулиці до них підійшла група чоловіків. Невідомі особи побили їх, а потім заволоділи мобільними телефонами і грошима.

    «В ході підготовчого етапу оперативно-профілактичного відпрацювання м. Одеси співробітники відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції викрили зловмисників — 33-річного чоловіка та його спільників-юнаків. Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України», — вказано у повідомленні.

    Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поряд з цим поліцейськими вилучено частину речових доказів, яку правопорушники не встигли реалізувати.

    Зараз правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень.

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