В Одесі поліція затримала підозрюваних у розбійному нападі на іноземців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомі особи побили іноземців, а потім заволоділи мобільними телефонами і грошима

Поліцейські Одеси затримали зловмисників за підозрою у вчиненні розбійного нападу на іноземців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Одеській області.

Потерпілі звернулись до Приморського відділу поліції та повідомили, що посеред вулиці до них підійшла група чоловіків. Невідомі особи побили їх, а потім заволоділи мобільними телефонами і грошима.

«В ході підготовчого етапу оперативно-профілактичного відпрацювання м. Одеси співробітники відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції викрили зловмисників — 33-річного чоловіка та його спільників-юнаків. Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України», — вказано у повідомленні.

Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поряд з цим поліцейськими вилучено частину речових доказів, яку правопорушники не встигли реалізувати.

Зараз правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень.