У Сумах пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч на 20 липня, у Сумах під час повітряної тривоги були почуті вибухи. Згідно з повідомленням Сумської обласної військової адміністрації в Telegram, зафіксовано діяльність сил протиповітряної оборони в регіоні.

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Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники.

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В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками.

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

До слова, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.