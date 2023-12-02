В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
Військові закликають мешканців областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях
У суботу, 2 грудня, о 9:13 оголошено повітряну тривогу у ряді областей України.
Так, наразі завили сирени тривоги в:
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Донецькій,
- Запорізькій областях.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!» – попередили Повітряні сили ЗСУ.
Мешканців вказаних областей слід перебувати в укриттях.
Раніше тривога була оголошена в Херсонській області.
Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну одинадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.
За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.
Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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