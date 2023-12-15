Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)
Сальдо показав роботу російської ППО в небі над окупованим Генічеськом
фото: скриншот відео

Окупанти кажуть про збиття «не менше 15 цілей»

У тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто.

«Генічний округ зараз під сильним ракетним обстрілом супротивника. Наразі армією Росії збито вже не менше 15 цілей.

Дорогі земляки, на землю падають уламки та уламки – будьте обережні! Ракетну небезпеку не скасовано!» – написав колаборант у Telegram.

Також він опублікував відео, на якому видно виліт ракети.

Нагадаємо, що ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза.

До слова, триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Теги: Херсонщина війна окупанти вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти розстріляли беззбройних українських військових
Окупанти розстріляли українських полонених на Авдіївському напрямку
2 грудня, 18:20
Ворог поширює фейки про мову
Російська мова повертається в Україну: росіяни запустили новий фейк
Вчора, 00:20
Військовослужбовець був мобілізований лише місяць тому
На Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон окупанта, який заблукав
Вчора, 07:20

Події в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу: окупанти запустили «Шахеди»
В Україні оголошено повітряну тривогу: окупанти запустили «Шахеди»
Представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва
Представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва
СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила
СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила
Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)
Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)
Окупанти штурмують Авдіївку і Мар'їнку: яка ситуація в найгарячіших точках
Окупанти штурмують Авдіївку і Мар'їнку: яка ситуація в найгарячіших точках
Теракт на Закарпатті, додаткове фінансування від Світового банку. Головне за 15 грудня
Теракт на Закарпатті, додаткове фінансування від Світового банку. Головне за 15 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
88K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
55K
Депутат, що підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
31K
Місце, в яке треба бити Орбана
17K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
13K
Новорічні прикраси у Німеччині: чому українцям може «світити» штраф

Новини

«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Сьогодні, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua