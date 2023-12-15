Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)

Сальдо показав роботу російської ППО в небі над окупованим Генічеськом

Окупанти кажуть про збиття «не менше 15 цілей»

У тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто.

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«Генічний округ зараз під сильним ракетним обстрілом супротивника. Наразі армією Росії збито вже не менше 15 цілей.

Дорогі земляки, на землю падають уламки та уламки – будьте обережні! Ракетну небезпеку не скасовано!» – написав колаборант у Telegram.

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Також він опублікував відео, на якому видно виліт ракети.

Нагадаємо, що ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза.

До слова, триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.