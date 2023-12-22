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На Одещині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу «Шахед»

У ніч проти 22 грудня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили сили оборони Півдня у Telegram.

«В Одеській області гучно. Працює ППО по «Шахедах», – йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу «Шахед» з Миколаївської області у напрямку Одеської. Зокрема, військові закликали мешканців міста Южне залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі. 

Також в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник

У ніч проти 22 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

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Теги: вибух Одещина Миколаїв військові рятувальники безпілотник

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