На Одещині пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу «Шахед»

У ніч проти 22 грудня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили сили оборони Півдня у Telegram.

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«В Одеській області гучно. Працює ППО по «Шахедах», – йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу «Шахед» з Миколаївської області у напрямку Одеської. Зокрема, військові закликали мешканців міста Южне залишатися в укриттях.

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Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі.

Також в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник.

У ніч проти 22 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

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