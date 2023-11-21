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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
фото ілюстративне

Влада закликала містян перебувати в укриттях до відбою тривоги

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі пролунали вибухи. Це сталося за дві хвилини після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Глава ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях до відбою тривоги. «Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!», – написав Кіпер.

Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для області.

Триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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