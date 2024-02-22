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В Одесі пролунав вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі пролунав вибух
фото ілюстративне

У місті оголошено повітряну тривогу

Пізно ввечері 22 лютого в Одесі пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Вибух було чути в районі міста приблизно о 23:00.

Перед цим Повітряні сили повідомляли, що було зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей. Про небезпеку попередили Одесу.

«Одещина, дуже прошу всіх, хто ще не в укриттях, пройти до безпечних місць та бути там до відбою повітряної тривоги! Це важливо», – застеріг голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі 13 лютого пролунали вибухи, працювала ППО. Під час повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони збили російську ракету, націлену на Одесу. Осколки ракети пошкодили недобудовані будівлі та скло в прибережній зоні. 

Раніше в ніч на 10 лютого російські загарбники тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини.

Теги: Одещина Одеса вибух

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