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В Одесі пролунали вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи (відео)
За попередньою інформацією цілі були збиті 
фото ілюстративне

Тривогу в області було оголошено о 14:26

Сьогодні в Одесі 13 лютого пролунали вибухи, працювала ППО.  Про це повідомив голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Тривогу в області було оголошено об 14:26

«Працює ППО», – пише «Думська». Також видання додало, що попередньо цілі були збиті. 

Під час вибуху в багатоповерхівках Аркадії вилетіли вікна.

Крім того, голова ОВА Олег Кіпер звернувся з важливим проханням. «Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою!» – констатував він.

Наразі тривогу в місті скасовано, детальної інформації про обстріл поки немає.

Триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Теги: Одеса вибух

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