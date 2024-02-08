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Постраждали поліцейські: стали відомі нові подробиці атаки на Одесу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постраждали поліцейські: стали відомі нові подробиці атаки на Одесу (фото)
Через обстріл пошкоджено будівлю коледжу
фото: Сили оборони Півдня

Правоохоронців госпіталізовано, їх стан стабільний

У ніч на 8 січня в Одесі під час дронової атаки поранень зазнали двоє патрульних поліцейських. Про це повідомили Сили оборони півдня.

«За уточненими даними під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронців госпіталізували, їх стан стабільний.

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Також у повітряних силах зазначено, що через обстріл пошкоджено будівлю коледжу. 

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури заявили, що наразі розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вночі 8 лютого збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Одесі.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що унаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

Як зазначив Кіпер, підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Одеса опинилася під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

Теги: Одеса обстріл поліція безпілотник

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