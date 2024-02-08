Постраждали поліцейські: стали відомі нові подробиці атаки на Одесу (фото)

Правоохоронців госпіталізовано, їх стан стабільний

У ніч на 8 січня в Одесі під час дронової атаки поранень зазнали двоє патрульних поліцейських. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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«За уточненими даними під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронців госпіталізували, їх стан стабільний.

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Також у повітряних силах зазначено, що через обстріл пошкоджено будівлю коледжу.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури заявили, що наразі розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вночі 8 лютого збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Одесі.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що унаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

Як зазначив Кіпер, підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

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Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Одеса опинилася під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.