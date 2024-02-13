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Вибух в Одесі: Сили оборони показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух в Одесі: Сили оборони показали наслідки (фото)
Під час вибуху в багатоповерхівках Аркадії вилетіли вікна
фото: Сили оборони півдня України

Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59

Під час повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони збили російську ракету, націлену на Одесу. Осколки ракети пошкодили недобудовані будівлі та скло в прибережній зоні. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.

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«Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті із моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні», – резюмували Сили оборони.

Як повідомлялося, сьогодні в Одесі 13 лютого пролунали вибухи, працювала ППО. Тривогу в області було оголошено об 14:26.

Під час вибуху в багатоповерхівках Аркадії вилетіли вікна.

Теги: Одеса

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