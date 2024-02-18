У Харкові прогриміли вибухи

Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

У ніч на 18 лютого у Харкові пролунали вибухи. Про це інформує поліція Харківської області.

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За кілька хвилин перед вибухом в області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

«В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – наголосили в поліції.

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Раніше повідомлялося, що увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області. Пізніше стало відомо, що в результаті удару загинуло щонайменше двоє людей.

Також під час повітряної тривоги в суботу 17 лютого в Запорізькому районі пролунав вибух. Попередньо, ворог поцілив в обʼєкт інфраструктури.

Нагадаємо, що російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей.

До слова, триває 724-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.