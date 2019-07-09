В Одесі пройде XXIII книжковий фестиваль «Зелена хвиля»
Виставка-ярмарок нових видань, літературні читання, майстер-класи, лекції, дискусії та нагородження переможців Зелена хвиля-2019: книжковий фестиваль запрошує до Одеси
З 1 по 4 серпня 2019 року в Одесі пройдуть XXIII книжковий фестиваль «Зелена хвиля» і VII міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури.
Два фестивалі проходять одночасно в міському парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Девіз заходів - «Формуємо образ майбутнього разом!»
Експозиція фестивалів розташується на площі 2500 кв. м. Час роботи фестивалів: 10.00 - 20.00. Вхід вільний.
Структура експозиції:
- Територія «Зеленої хвилі»: стенди видавництв і книготорговельних компаній (література художня, нон-фікшн, навчальна, наукова, спеціальна; дитяча; друкована графіка; періодичні видання).
- Простори Корнійчуковського фестивалю: літературні читання, театралізовані вистави, літературні ігри, майстер-класи, лекції, дискусії та багато іншого.
- Заходи будуть проводитися для трьох категорій: дітей до 6 років; дітей і підлітків від 6 до 12 років; підлітків і юнацтва від 13 до 18 років.
- Сценічний простір для концертних програм і церемонії нагородження переможців конкурсів Корнійчуковського фестивалю.
У фокусі фестивальної програми 2019 року - література для дітей та підлітків.
До участі в програмі запрошуються дитячі письменники, художники-ілюстратори, видавці, педагоги, артисти і музиканти.
Аудиторія відвідувачів фестивалю - діти, підлітки і всі охочі, а також представники культурних, творчих, освітніх сфер.
Фестивалі проходять за підтримки Одеської міської ради.
Міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури проводиться в Одесі щорічно з 2013 року. Включає в себе літературні та художні конкурси, велику програму заходів для дітей та підлітків. Напрямки: література для дітей та підлітків, популяризація читання, дитяча творчість, естетичне виховання.