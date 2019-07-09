В Одесі пройде XXIII книжковий фестиваль «Зелена хвиля»



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Виставка-ярмарок нових видань, літературні читання, майстер-класи, лекції, дискусії та нагородження переможців Зелена хвиля-2019: книжковий фестиваль запрошує до Одеси

З 1 по 4 серпня 2019 року в Одесі пройдуть XXIII книжковий фестиваль «Зелена хвиля» і VII міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури.

Два фестивалі проходять одночасно в міському парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Девіз заходів - «Формуємо образ майбутнього разом!»

Експозиція фестивалів розташується на площі 2500 кв. м. Час роботи фестивалів: 10.00 - 20.00. Вхід вільний.

Структура експозиції:

Територія «Зеленої хвилі»: стенди видавництв і книготорговельних компаній (література художня, нон-фікшн, навчальна, наукова, спеціальна; дитяча; друкована графіка; періодичні видання).

Простори Корнійчуковського фестивалю: літературні читання, театралізовані вистави, літературні ігри, майстер-класи, лекції, дискусії та багато іншого.

Заходи будуть проводитися для трьох категорій: дітей до 6 років; дітей і підлітків від 6 до 12 років; підлітків і юнацтва від 13 до 18 років.

Сценічний простір для концертних програм і церемонії нагородження переможців конкурсів Корнійчуковського фестивалю.

У фокусі фестивальної програми 2019 року - література для дітей та підлітків.

До участі в програмі запрошуються дитячі письменники, художники-ілюстратори, видавці, педагоги, артисти і музиканти.

Аудиторія відвідувачів фестивалю - діти, підлітки і всі охочі, а також представники культурних, творчих, освітніх сфер.

Фестивалі проходять за підтримки Одеської міської ради.

Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» - щорічне місце зустрічі видавців, книгорозповсюджувачів, письменників, критиків і читачів. Проводиться в Одесі з 1996 р. Включає в себе книжковий ярмарок і програму заходів.

Напрямки: книговидання та книгорозповсюдження, популяризація читання, міжнародні культурні зв'язки, мистецтво ілюстрації, журналістика, словесність, просвіта. Учасники - видавництва та книготорговельні підприємства; письменники, діячі літератури і культури.

Міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури проводиться в Одесі щорічно з 2013 року. Включає в себе літературні та художні конкурси, велику програму заходів для дітей та підлітків. Напрямки: література для дітей та підлітків, популяризація читання, дитяча творчість, естетичне виховання.

Учасники: дитячі письменники, художники-ілюстратори, педагоги, бібліотекарі, видавці, редактори, книжкові блогери, актори, освітні та культурні інституції.

Цілі і завдання фестивалю: розвиток літератури для дітей та підлітків; розвиток дитячїо літературної та художньої творчості; виявлення талановитих авторів і допомога в їх просуванні; популяризація читання; виховання художнього та естетичного смаку.