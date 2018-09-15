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    В Одесі СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора

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    В Одесі СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора

    Затриманий поширював через соціальні мережі антиукраїнські матеріали

    Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі агітатора, який поширював через соціальні мережі антиукраїнські матеріали.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що житель Одеси популяризував на персональних сторінках соцмереж терористичні організації «ЛДНР». Також зловмисник розміщував сепаратистську агітацію для пропаганди ідей щодо змін незаконним способом адміністративно-територіального устрою України.

    Як наголошується, що під час санкціонованих слідчих дій оперативники спецслужби виявили за місцем проживання зловмисника мобільні гаджети з матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

    Співробітники СБУ затримали фігуранта справи, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

    СБУ пропаганда Одеса соціальні мережі
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