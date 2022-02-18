Зеленський зібрався в Одесу: дивитиметься футбол – ЗМІ

Президент України планує відвідати Одещину 27 лютого

На тлі зростаючої військової загрози президент України Володимир Зеленський планує робочий візит до Одеси. Про це повідомляє видання «Думська», посилаючись на джерела в облдержадміністрації. Згідно з інформацією джерел він приїде 27 лютого.

Глава держави візьме участь у заходах, присвячених 90-річчю створення Одеської області, а також має намір бути присутнім на футбольному матчі між одеським «Чорноморцем» і ФК «Маріуполь», який розпочнеться о 19:30 в парку Шевченка.

Раніше президент Володимир Зеленський здійснював робочу поїздку до Одеської області 29 жовтня 2021року. Глава держави взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Володимира Зеленського було презентовано пропозиції щодо комплексного розвитку Одеського регіону, зокрема проєкт стратегії розвитку міста Одеси.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 лютого приїзджав у район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де загострилася ситуація практично по всій лінії фронту.

Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України. Крім того, Зеленський пообідав із військовими.

Володимир Зеленський особисто вийшов у море, а також ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

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