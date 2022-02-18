  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Зеленський зібрався в Одесу: дивитиметься футбол – ЗМІ

    Напередодні президент відвідав передову на Донбасі - Зеленський зібрався в Одесу: дивитиметься футбол – ЗМІ
    Напередодні президент відвідав передову на Донбасі
    фото: Bild

    Президент України планує відвідати Одещину 27 лютого

    На тлі зростаючої військової загрози президент України Володимир Зеленський планує робочий візит до Одеси. Про це повідомляє видання «Думська», посилаючись на джерела в облдержадміністрації. Згідно з інформацією джерел він приїде 27 лютого.

    Глава держави візьме участь у заходах, присвячених 90-річчю створення Одеської області, а також має намір бути присутнім на футбольному матчі між одеським «Чорноморцем» і ФК «Маріуполь», який розпочнеться о 19:30 в парку Шевченка.

    Раніше президент Володимир Зеленський здійснював робочу поїздку до Одеської області 29 жовтня 2021року. Глава держави взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі.

    На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Володимира Зеленського було презентовано пропозиції щодо комплексного розвитку Одеського регіону, зокрема проєкт стратегії розвитку міста Одеси.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 лютого приїзджав у район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де загострилася ситуація практично по всій лінії фронту.

    Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України. Крім того, Зеленський пообідав із військовими.

    Володимир Зеленський особисто вийшов у море, а також ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

    Читайте також:
    Теги: ЗМІ Одеса Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський зібрався в Одесу: дивитиметься футбол – ЗМІ