На Одещині застрелили фермера: поліція розшукує стрілка

Очевидці одразу викликали швидку допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося

У Рені застрелили фермера прямісінького біля його будинку. Стрілок втік після скоєного. Про це повідомляє «Бесарабія Inform».

Злочин стався близько 19: 30 на вулиці Балканській, коли загиблий виходив із двору свого будинку. Біля хвіртки невідомий зловмисник зробив у нього два постріли, після чого зник із місця злочину.

Очевидці одразу викликали швидку допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося – він помер по дорозі у лікарню.

Відразу після події поліція ввела в дію спецоперацію «Сирена», але затримати вбивцю не вдалося. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Раніше в Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка після словесної перепалки. Зазначається, що вбивство скоєно на вулиці Чернишевського.

Дії фігурантки слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Їй оголосили підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

В Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю.

Нагадаємо, одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Читайте також: