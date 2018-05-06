В Одесі трамвай здійснив наїзд 9-річного хлопця

В результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження

В Одесі трамвай маршруту №3 збив неповнолітньої дитини. Про це повідомили в КП «Одесміськелектротранс». За їхньою інформацією, трамвай рухався по відокремленому трамвайному полотну на вулиці Архітекторській в напрямку Люстдорфа. Через припаркованих автомобілів на велосипеді раптово виїхав 9-річна дитина, який хотів перетнути трамвайні



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В результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження

В Одесі трамвай маршруту №3 збив неповнолітньої дитини. Про це повідомили в КП «Одесміськелектротранс».

За їхньою інформацією, трамвай рухався по відокремленому трамвайному полотну на вулиці Архітекторській в напрямку Люстдорфа. Через припаркованих автомобілів на велосипеді раптово виїхав 9-річна дитина, який хотів перетнути трамвайні колії.

В результаті наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження. Він доставлений для обстеження в дитячу лікарню.

У зв'язку з цим інцидентом тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №№3,27.

У прес-службі патрульної поліції нам підтвердили дану інформацію і уточнили, що на даний момент слідчий оформляє матеріали ДТП.

Джерело: Пушкинская.net