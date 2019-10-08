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    В Одесі відбудеться Кубок України зі скелелазіння

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    В Одесі відбудеться Кубок України зі скелелазіння

    Одеса зустріне учасників Всеукраїнських змагань зі скелелазіння

    З 11 по 13 жовтня 2019 року в Одесі відбудеться Кубок України зі скелелазіння (важкість, швидкість, етап, фінал), 3 ранг.

    У змаганнях планують взяти участь близько 90-а спортсменів з 10-ти областей України.

    Кубок України зі скелелазіння відбудеться за адресою: Фонтанська дорога, 4, військове містечко 16, будова 75.

    Програма

    12 жовтня

    • 9:00 - випробування трас з лазіння на швидкість серед чоловіків і жінок; 
    • кваліфікаційні та фінальні змагання з лазіння на швидкість серед чоловіків і жінок;
    • 14:00 - урочиста церемонія відкриття;
    • 17:00 - кваліфікаційні змагання з лазіння на важкість серед чоловіків і жінок (перша траса).

    13 жовтня

    • 9:00 - класифікаційні змагання з лазіння на важкість серед чоловіків і жінок (друга траса);
    • 18:00 - фінал змагань з лазіння на важкість серед чоловіків і жінок.
    • Нагородження переможців та церемонія закриття Кубка України зі скелелазіння.
    спорт Одеса Кубок України скелелазіння
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