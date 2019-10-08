В Одесі відбудеться Кубок України зі скелелазіння
Одеса зустріне учасників Всеукраїнських змагань зі скелелазіння
З 11 по 13 жовтня 2019 року в Одесі відбудеться Кубок України зі скелелазіння (важкість, швидкість, етап, фінал), 3 ранг.
У змаганнях планують взяти участь близько 90-а спортсменів з 10-ти областей України.
Кубок України зі скелелазіння відбудеться за адресою: Фонтанська дорога, 4, військове містечко 16, будова 75.
Програма
12 жовтня
- 9:00 - випробування трас з лазіння на швидкість серед чоловіків і жінок;
- кваліфікаційні та фінальні змагання з лазіння на швидкість серед чоловіків і жінок;
- 14:00 - урочиста церемонія відкриття;
- 17:00 - кваліфікаційні змагання з лазіння на важкість серед чоловіків і жінок (перша траса).
13 жовтня
- 9:00 - класифікаційні змагання з лазіння на важкість серед чоловіків і жінок (друга траса);
- 18:00 - фінал змагань з лазіння на важкість серед чоловіків і жінок.
- Нагородження переможців та церемонія закриття Кубка України зі скелелазіння.