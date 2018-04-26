В Одесі виявили банду торгівців зброєю (фото)

Правоохоронці вилучили велику кількість нарізної вогнепальної зброї

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі організоване угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді та продажу вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Одеси організували незаконне переправлення з країн західної Європи та США комплектуючих до стрілецької зброї.



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Фото: СБУ

Правоохоронці вилучили велику кількість нарізної вогнепальної зброї

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі організоване угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді та продажу вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Одеси організували незаконне переправлення з країн західної Європи та США комплектуючих до стрілецької зброї. «Товар» ділки отримували через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Потім у помешканні одного з учасників угруповання зловмисники збирали зразки озброєння для продажу. Клієнтів підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконного постачання та збуту вогнепальної зброї представникам кримінальних кіл.

«Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість нарізної вогнепальної зброї та комплектуючих іноземного виробництва, а також набої різного калібру. Вилучені зразки вогнепальної зброї передані на експертизу», - повідомили в СБУ.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки викрила міжнародне організоване угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді, незаконному виготовленні та збуті в Україні вогнепальної зброї та боєприпасів.