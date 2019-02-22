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    В Одесі вночі сталася масштабна пожежа у житловому будинку

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    <p>У чотириповерховому житловому будинку по вулиці Рішельєвська, 11, загорілася покрівля</p> - В Одесі вночі сталася масштабна пожежа у житловому будинку

    У чотириповерховому житловому будинку по вулиці Рішельєвська, 11, загорілася покрівля

    Фото: Думская

    Рятувальники евакуювали 40 людей, в тому числі 12 дітей

    В Одесі вранці 22 лютого сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 40 людей, в тому числі 12 дітей.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.

    «О 05:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому житловому будинку по вулиці Рішельєвська, 11. О 05:25 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горить покрівля на площі 800 кв. м. – існувала загроза її руйнування», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців будинку та ліквідації пожежі.

    О 07:08 пожежу було локалізовано та о 08:00 ліквідовано.

    Загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

    Від ДСНС залучалось 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 43 чоловіка особового складу.

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    В Одесі вночі сталася масштабна пожежа у житловому будинку
    В Одесі вночі сталася масштабна пожежа у житловому будинку
    В Одесі вночі сталася масштабна пожежа у житловому будинку
    Фото: Думская

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