В Одесі вночі сталася масштабна пожежа у житловому будинку



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У чотириповерховому житловому будинку по вулиці Рішельєвська, 11, загорілася покрівля Фото: Думская

Рятувальники евакуювали 40 людей, в тому числі 12 дітей

В Одесі вранці 22 лютого сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 40 людей, в тому числі 12 дітей.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.

«О 05:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому житловому будинку по вулиці Рішельєвська, 11. О 05:25 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горить покрівля на площі 800 кв. м. – існувала загроза її руйнування», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців будинку та ліквідації пожежі.

О 07:08 пожежу було локалізовано та о 08:00 ліквідовано.

Загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучалось 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 43 чоловіка особового складу.