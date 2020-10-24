Унаслідок зіткнення автомобілів на трасі Київ-Чоп загинули троє людей



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Унаслідок зіткнення автомобілів на трасі Київ-Чоп загинули троє людей Фото: Нацполіція

32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху

У Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася 23 жовтня, о 19:35, на автодорозі Київ-Чоп, у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Сценік», за кермом якого перебував 65-річний житель Львова.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинули троє осіб - 73-річна пасажирка автомобіля «Рено», а також водій «Пежо» та його 34-річний пасажир. Водія легкового автомобіля «Рено» з травмами доставили до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.