В Одесі за місяць від кору померли три людини

Навесні в Одесі почався ріст захворюваності на кір

В Одесі щодня госпіталізують 11 хворих на кір, більшість із яких – діти. Про це повідомила головний лікар Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова. За її даними, в останній місяць від кору померли троє людей – 17-річний підліток і двоє дорослих, всі вони – жителі Одеси. Загалом, каже лікар, від квітня



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Найбільше хворіють на кір діти

Навесні в Одесі почався ріст захворюваності на кір

В Одесі щодня госпіталізують 11 хворих на кір, більшість із яких – діти. Про це повідомила головний лікар Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

За її даними, в останній місяць від кору померли троє людей – 17-річний підліток і двоє дорослих, всі вони – жителі Одеси.

Загалом, каже лікар, від квітня цього року, коли в Одесі почався ріст захворюваності на кір, від хвороби та її ускладнень померли п’ятеро людей. Перші летальні випадки сталися навесні.

Також Лаврюкова повідомила, що наразі для хворих на кір в одеській інфекційній лікарні перепрофільовано ще одне відділення.

Ситуацію, що склалася в Одесі, головний позаштатний педіатр міського Департаменту охорони здоров’я Ганна Луньова характеризує як «спалах», а не як епідемію. Від весни, повідомила фахівець, від «керованої інфекції», якою є кір, в Одесі пролікувалися понад тисяча людей.

Також лікарі нагадали, що специфічною профілактикою кору залишається вакцинація. Трикомпонентну КПК-вакцину європейського виробництва діти в Україні отримують безкоштовно, а дорослі купують самі через аптечну мережу.

У ЮНІСЕФ заявляють, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями. «Статистика насторожує: в Україні за минулий рік менше від половини дітей вакциновані проти кору, згідно з календарем», – заявляють у Дитячому фонді ООН.

У МОЗ повідомили, що протягом останніх 3-5 років були значні перебої з постачанням вакцин, але зараз в Україні їх достатньо.

Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини

Джерело: Радіо Свобода