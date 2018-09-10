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    В Одесі затримали двох телефонних «терористів»

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    В Одесі затримали двох телефонних «терористів»

    Чоловіки повідомили про вибухові пристрої в торговому центрі і на залізничному вокзалі

    В Одесі затримали місцевого жителя, який з хуліганських спонукань «замінував» торговий центр.

    Ще один телефонний анонім був затриманий за повідомлення про те, що бомба закладена на залізничному вокзалі.

    В обох випадках вибухонебезпечних предметів не знайшли. Відкрито кримінальні провадження у ч. 1 ст. 259 КК України.

    «Мінера» загрожує від 4 до 8 років в'язниці. Крім того, затримані повинні будуть відшкодувати збитки, які понесли підприємства через їх дій.

    Джерело: odessa.online

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