В Одесі затримали двох телефонних «терористів»



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Чоловіки повідомили про вибухові пристрої в торговому центрі і на залізничному вокзалі

В Одесі затримали місцевого жителя, який з хуліганських спонукань «замінував» торговий центр.

Ще один телефонний анонім був затриманий за повідомлення про те, що бомба закладена на залізничному вокзалі.

В обох випадках вибухонебезпечних предметів не знайшли. Відкрито кримінальні провадження у ч. 1 ст. 259 КК України.

«Мінера» загрожує від 4 до 8 років в'язниці. Крім того, затримані повинні будуть відшкодувати збитки, які понесли підприємства через їх дій.

Джерело: odessa.online