В Одесі затримано зловмисницю, яка під приводом перевірки лічильників обікрала пенсіонерку



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34-річна харків’янка з іще трьома спільницями, представившись працівниками комунальної установи, зайшли до квартири літньої жінки та, поки одна відволікала увагу господині, викрали усі її заощадження

Про підозрілих жінок, які швидко втікали з двору, поліцейських сповістили сусіди потерпілої. Про це інформує прсесслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Одну із псевдокомунальниць поліцейським вдалося затримати недалеко від місця події. Слідчим Шевченківського відділення поліції їй оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінку поміщено під варту, за скоєне їй загрожує до шести роківпозбавлення волі.

Заходи по встановленню та притягненню до відповідальності інших співучасниць наразі тривають.

Шановні громадяни! Якщо до вас завітали особи, які представляються працівниками комунальних, соціальних чи інших служб, обов’язково попросіть надати підтверджуючі документи. Подбайте, щоб сторонні відвідувачі вашої оселі завжди залишалися у полі вашого зору. Ні за яких обставин не показуйте, де зберігаєте готівку чи цінні речі, а тим більше не тримайте їх на видних місцях.