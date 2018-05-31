В Одесі збирали підписи «за знесення Оперного театру»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Учасник акції тримає плакат із зображенням Оперного театру, перетвореного монтажем на торговельний центр

За словами одного з організаторів акції, екскурсовода Олександра Бабіча, ця акція — «крик відчаю, сміх крізь сльози»

В Одесі провели акцію, на якій збирали підписи «за знесення Національного театру опери і балету і перетворення його на торговельний центр».

В акції, що відбулася поблизу театру, взяли участь кілька десятків людей, повідомляє «Радіо Свобода».

Вони тримали плакати із надписами «Зносіть місто одразу, щоб не було боляче», «Ах Одеса! Немає живого місця», «Плювати на закон – заливаємо бетон», «Найважливішим мистецтвом для нас є «шопінг», «Співати можна і в торговельному центрі».

Завершення акції за знесення Одеського оперного театру pic.twitter.com/vXQNrtGNXo — Michael Shtekel (@mishajedi) 30 травня 2018 р.

Наприкінці заходу учасники збирали підписи під жартівливим зверненням за перебудову театру в торговельний центр. Ескізи цієї будівлі з’явилися в соціальних мережах напередодні.

За словами одного з організаторів акції, екскурсовода Олександра Бабіча, ця акція — «крик відчаю, сміх крізь сльози».

«Оскільки Одеса знищується все більш швидкими темпами і зробити з цим все одно нічого не виходить, залишається лиши максимально пришвидшити цей процес», — жартує він.

В акції також взяв участь художник і директор Мистецького музею Олександр Ройтбурд.

Активісти зачитали «звернення» до одеської міської ради, в якому попросили «пришвидшити знесення історичного центру, оскільки чиновники все одно не намагаються його зберегти». Дехто запропонував встановити торговельні кіоски вздовж хвилелому.