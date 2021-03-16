У Вінниці з вікна шостого поверху випала жінка

Від отриманих травм вона померла на місці події

У Вінниці сьогодні, 16 березня, із вікна шостого поверху випала жінка.

Про це повідомляє Vinbazar.com.

Відомо, що жінка 1962 року народження. Від отриманих травм вона померла на місці події. За попередніми даними поліції, двері в квартирі були зачиненими зсередини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, чергове самогубство сталося у Києві. «На Соломʼянській, 17, з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли», – йдеться у повідомленні.



