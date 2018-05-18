В Одесі з'являться музейні трамваї

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У вагоноремонтних майстерень йде ремонт

В Одесі відкриють міський музей історії трамваїв з експонатами у вигляді декількох старих вагонів на базі одного з приміщень вагоноремонтних майстерень на Олексіївській площі. Про це повідомив керівник КП «Одесміськелектротранс» Дмитро манірно.

16 травня мер Одеси провів виїзну нараду та й ознайомився з роботою вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс». В ході зустрічі директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро манірно повідомив, про проведення робіт по відновленню приміщення 1910 року побудови для розміщення в ньому міського музею історії трамваїв.

У вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс» йде ремонт - ще з осені 2017 року складальний цех для трамваїв перетворився на справжнісіньку галерею, де в майбутньому розмістять міський музей історії трамваїв. А під майбутній музей ремонтують ще один з боксів майстерень. Раніше, до 1997 року, тут розташовувалося трамвайне депо, що носило номер «3». Спочатку воно було побудовано в 1910 році спеціально для електричного трамвая.

Крім того, фахівці КП «Одесміськелектротранс» займаються ремонтом майбутніх музейних експонатів. Так, було проведено капітальний ремонт і фарбування, а також відновлення внутрішнього інтер'єру трамвайного вагона моделі КТМ-1. Варто відзначити, що це єдиний трамвайний вагон даного модельного ряду в Україні, який знаходиться на ходу. Машину також планують задіяти для проведення екскурсійних поїздок.

«Експонати» є, в різному стані. Це - і колишній московський трамвай 1908 року випуску, від автентичної конструкції якого залишилася одна рама - на основі якої вагон буде відтворений в первісному вигляді. Це - єдиний збережений в працездатному вигляді трамвай моделі КТМ-1 1949 року випуску. Це - кілька трамваїв моделі МТВ-82, які зараз перероблені в вантажні, але можуть бути відновлені в первозданному вигляді. Є і перебудований в подобу відкритого «бельгійського» вагона трамвай МТВ-82, в літній час майже кожен день радує одеситів. Також в якості музейного експоната можуть бути використані парочку найстаріших трамваїв «Татра» ще 1960-х рр. випуску і старі тролейбуси «ЗиУ-5» - зазначив манірно.

Нагадаємо, влітку 2017 року на території вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс» на Олексіївській площі, колишнього трамвайного депо, розпочався капітальний ремонт. У дворі поклали новий асфальт, а історичний комплекс будівлі депо упорядковується. Один з боксів колишнього депо, в якому відбувається процес складання з комплектуючих нових трамваїв, після ремонту перетворився в акуратну і чисту галерею в модному нині стилі лофт.

Джерело: Южный курьер