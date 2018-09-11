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    В Одеській області екс-слідчого засудили до 5 років в'язниці за хабар

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    Також за корупцію засудили старшого оперуповноваженого

    В Одеській області екс-слідчого та оперуповноваженого Суворовського відділу міліції ув'язнили на 5 років за хабар у розмірі 5 тис. доларів.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

    За даними розслідування, у 2015 році старший слідчий та  старший оперуповноважений Суворовського відділу міліції вимагали у лікаря КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» 5000 доларів США.

    Міліціонери висунули медику вимоги, що у разі відмови надати неправомірні кошти, вони вживають заходів для відсторонення його від посади та притягнення до відповідальності за службову недбалість і зловживання службовим становищем.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі прокуратури Одещини.

    США хабар розслідування
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