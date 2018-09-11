В Одеській області екс-слідчого засудили до 5 років в'язниці за хабар



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Також за корупцію засудили старшого оперуповноваженого

В Одеській області екс-слідчого та оперуповноваженого Суворовського відділу міліції ув'язнили на 5 років за хабар у розмірі 5 тис. доларів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними розслідування, у 2015 році старший слідчий та старший оперуповноважений Суворовського відділу міліції вимагали у лікаря КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» 5000 доларів США.

Міліціонери висунули медику вимоги, що у разі відмови надати неправомірні кошти, вони вживають заходів для відсторонення його від посади та притягнення до відповідальності за службову недбалість і зловживання службовим становищем.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі прокуратури Одещини.