В Одеській області проходять телемедичні тренінги



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Перші тренінги з телемедицини розпочалися в Одеській області для фельдшерів, медсестер і сімейних лікарів

Медпрацівників навчають користуватися мобільно-діагностичними комплексами.

«Навчання пройдуть медичні працівники, які будуть інтегровані в телемедичне консультування на всіх рівнях надання допомоги. Щоб усім було комфортно, ми формуємо невеликі групи з 5-7 осіб. Вони будуть поетапно вивчати функціонування телемедицини. Важливо, аби увага приділялася кожному. Адже телемедицина — це ціла система, що дозволяє здійснювати миттєвий обмін інформацією між лікарями та проводити медичні консультації», — розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Олена Теряєва.

Зазначимо, раніше за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова у кожен район області було передано 198 мобільно-діагностичних комплексів для запровадження телемедицини. Це спеціальні валізи, укомплектовані планшетами, сучасними електрокардіографами, апаратами для вимірювання рівня глюкози та холестерину, тонометрами і автоматичними термометрами, портативними спірометрами, стетоскопами, а також пульсоксиметрами та відеокамерами.

Нагадаємо, розвиток медицини — один із пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон». Відтак, всі райони підключено до Єдиної оперативної диспетчерської служби. Також за підтримки Президента Петра Порошенка відділення невідкладної допомоги (еmergency department) разом із кабінетами телемедицини відкрито у Балті, Маяках, Окнах і Болграді.