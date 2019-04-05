Порошенко повідомив, що перші результати його аналізів будуть відомі вже сьогодні



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Порошенко заявив, що зробив би процедуру проведення медичних аналізів обов’язковою для всіх кандидатів у президенти

Президент Петро Порошенко, який вранці 5 квітня здав ряд медичних аналізів, повідомив, що «перші результати будуть відомі за декілька хвилин, інші - за декілька годин».

Про це він повідомив журналістам на НСК «Олімпійський», де медики брали у нього аналізи.

Порошенко заявив, що «зробив би цю процедуру обов’язковою».

«Адже питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності є точно питанням нацбезпеки», - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

Як відомо, Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський». Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.