В Одеській області з професійним святом привітали працівників театрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний день театру відзначили в Одеській області привітаннями і нагородами кращих працівників цієї галузі

Почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації за значні творчі здобутки, особисті заслуги в розвитку національного театрального мистецтва та яскраву майстерність отримали артисти та працівники театрів. Їх привітав заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

«Коли сьогодні хтось говорить, що треба найперше дбати про економіку чи соціальні проблеми, то я не зовсім із цим згоден. Адже саме культура — це те, на чому тримається держава. Її ідентичність. Тому я дякую за те, що кожен з вас так віддано служить театру. Саме служить. Бо театр – це не робота, а місія», — сказав заступник голови Одеської ОДА Сергій Колебошин.

Окрім того, указом Президента України трьом працівникам були присвоєні почесні звання «Заслужений артист України» та орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Розвиток культури — один із пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон».