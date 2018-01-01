В одеській піцерії знайшли стафілокок і сальмонельоз
- Сьогодні, 14:55
-
Розсилка
На початку лютого на сальмонельоз захворіли дев'ять відвідувачів піццерії
Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області провело санітарно-епідемічне обстеження кафе «Італійський квартал» в Чорноморську, дев'ять відвідувачів якого на початку лютого захворіли на сальмонельоз.
Як повідомили у відомстві, в закладі знайшли численні порушення санітарного законодавства: на кухні брудно, відсутній контроль за станом придбаної продовольчої сировини, персонал не проходив медогляд.
Серед співробітників піцерії виявлені носії патогенного стафілокока і сальмонельозу.
Заклад закрито до усунення порушень, директор оштрафований.
Раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок отруєння госпіталізували п’ятьох одеситів.