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    В одеській піцерії знайшли стафілокок і сальмонельоз

    На початку лютого на сальмонельоз захворіли дев'ять відвідувачів піццерії
    Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області провело санітарно-епідемічне обстеження кафе «Італійський квартал» в Чорноморську, дев'ять відвідувачів якого на початку лютого захворіли на сальмонельоз. Як повідомили у відомстві, в закладі знайшли численні порушення санітарного законодавства: на кухні брудно, відсутній
    • Сьогодні, 14:55
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    На початку лютого на сальмонельоз захворіли дев'ять відвідувачів піццерії

    Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області провело санітарно-епідемічне обстеження кафе «Італійський квартал» в Чорноморську, дев'ять відвідувачів якого на початку лютого захворіли на сальмонельоз.

    Як повідомили у відомстві, в закладі знайшли численні порушення санітарного законодавства: на кухні брудно, відсутній контроль за станом придбаної продовольчої сировини, персонал не проходив медогляд.

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    Серед співробітників піцерії виявлені носії патогенного стафілокока і сальмонельозу.

    Заклад закрито до усунення порушень, директор оштрафований.

    Раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок отруєння госпіталізували п’ятьох одеситів.

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