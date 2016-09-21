В одеському торговому центрі шукали бомбу

Співробітники поліції встановлюють особу, яка телефонувала

Телефонний терорист «замінував» вчора торговий центр «Сади Перемоги» на площі 10 Квітня. Як повідомили в поліції, в 20:30 на лінію «102» зателефонував невідомий і заявив, що о 22 годині влаштує вибух в ТЦ. На місце виїхали експерти вибухотехнічного управління, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група. З



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Співробітники поліції встановлюють особу, яка телефонувала

Телефонний терорист «замінував» вчора торговий центр «Сади Перемоги» на площі 10 Квітня.

Як повідомили в поліції, в 20:30 на лінію «102» зателефонував невідомий і заявив, що о 22 годині влаштує вибух в ТЦ.

На місце виїхали експерти вибухотехнічного управління, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група. З будівлі евакуювали 800 осіб.

Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили. Співробітники поліції встановлюють особу, яка телефонувала. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці граджан, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Джерело: Думская