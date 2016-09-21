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    В одеському торговому центрі шукали бомбу

    Співробітники поліції встановлюють особу, яка телефонувала
    Телефонний терорист «замінував» вчора торговий центр «Сади Перемоги» на площі 10 Квітня. Як повідомили в поліції, в 20:30 на лінію «102» зателефонував невідомий і заявив, що о 22 годині влаштує вибух в ТЦ. На місце виїхали експерти вибухотехнічного управління, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група. З
    • Сьогодні, 10:33
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    Співробітники поліції встановлюють особу, яка телефонувала

    Телефонний терорист «замінував» вчора торговий центр «Сади Перемоги» на площі 10 Квітня.

    Як повідомили в поліції, в 20:30 на лінію «102» зателефонував невідомий і заявив, що о 22 годині влаштує вибух в ТЦ.

    На місце виїхали експерти вибухотехнічного управління, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група. З будівлі евакуювали 800 осіб.

    Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили. Співробітники поліції встановлюють особу, яка телефонувала. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці граджан, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Джерело: Думская

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