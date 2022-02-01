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    В Україну з Японії завезли небезпечну побутову хімію (фото)

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    Партію забракували через відсутність відомостей про інгредієнти - В Україну з Японії завезли небезпечну побутову хімію (фото)

    Партію забракували через відсутність відомостей про інгредієнти

    фото: Держпродспоживслужба

    Продукція не відповідає загальновстановленим вимогам безпеки

    В Україну потрапила небезпечна побутова хімія із Японії. Партію хімікатів сумнівного складу та походження, які призначалися для реалізації в Україні, виявили одеські митники. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби на Одещині.

    При митному оформленні вантажу, що надійшов із Японії, було виявлено партію продукції, яка не відповідає загальновстановленим вимогам безпеки.

    Йдеться про мийні засоби та засоби для чищення, які призначалися для роздрібної торгівлі. Фахівці Держпродспоживслужби під час перевірки товару виявили, що на ньому практично відсутні розпізнавальні знаки. Немає інформації про виробника продукції. Відсутня інструкція щодо застосування та заходів безпеки при користуванні засобом.

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    Партію забракували через відсутність відомостей про інгредієнти. фото: Держпродспоживслужба
    Партію забракували через відсутність відомостей про інгредієнти. фото: Держпродспоживслужба
    Партію забракували через відсутність відомостей про інгредієнти. фото: Держпродспоживслужба

    Немає також жодних відомостей про інгредієнти, що входять до складу цієї побутової хімії. Торгувати такою продукцією неприпустимо. Отож, митниця не дала добро на випуск цього вантажу за межі митної зони.

    Як вчинять із підозрілим товаром, невідомо.

    Нагадаємо, нещодавно школярі на Житомирщині наїлися побутової хімії замість солодощів.

    Теги: митниця Одещина
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    В Україну з Японії завезли небезпечну побутову хімію (фото)