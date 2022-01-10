Скандал у школі на Одещині: учениця зламала руку, а їй не надали допомоги (фото)

У районі стали займатися перевіркою події лише після того, як мама дівчинки почала скаржитися до всіх інстанцій

У школі розбиратися не стали, а поліція навіть погрожувала жінці

На Одещині 11-річна дівчинка зламала руку під час уроку фізкультури, але в школі не звернули особливої уваги на подію і просто відпустили дитину додому, навіть не повідомивши її мамі про те, що сталося. Про це пише «Обозреватель».

Учениця 6 класу Новозарицької школи (Захарівський район) зламала руку на уроці фізкультури ще 16 грудня. За словами мами Олени Дунської, нова вчителька змусила дівчинку стрибати через козла. Дитина зламала руку, але вчителька на це особливої уваги не звернула.

«У школі немає навіть медсестри. Ніхто з учителів не зателефонував мені й не повідомив, що трапилося. Ніхто не викликав швидку», – обурилася Олена Дунська.

«Ми поїхали до райцентру. Нам, щоб дістатися туди, потрібно 600 грн за машину заплатити. Взяли направлення на рентген. На знімку лікар побачив подвійний перелом і доньці наклали гіпс», – розповіла мама школярки.

У школі розбиратися не стали, а поліція навіть погрожувала жінці.

У районі стали займатися перевіркою події лише після того, як мама дівчинки почала скаржитися до всіх інстанцій, включно з урядовою гарячою лінією.

«У поліції кримінальне провадження не відкривали, оскільки немає складу злочину. Отримали пояснення в директора філії школи та вчителі фізкультури.

Згідно з висновками комісії, дитина справді має травму. Завідувачка філії школи Ганна Рангу та вчителька фізкультури Олена Христоризенко отримали догани за невідповідне виконання своїх обов'язків. За те, що вони відпустили дитину, не поцікавилися її здоров'ям. Директор центральної школи продовжує спостерігати за станом здоров'я дитини і ми сподіваємось, що дівчинка видужає», – повідомив директор відділу освіти Захарівської ОТГ Олег Воєділов.

За словами матері постраждалої дівчинки, за два тижні, поки вона сиділа вдома зі зламаною рукою, лише один педагог передав їй завдання.

До слова, уроки фізкультури у школах можуть бути щодня, над цим питанням зараз працює Міністерство освіти.

Зазначимо, що у вересні у Полтаві на уроці фізкультури померла 10-річна школярка.

Раніше 14-річний школяр у Запоріжжі пережив клінічну смерть. Йому стало зле під час уроку в навчальному закладі.

У січні минулого року також у Запоріжжі помер підліток, який пережив клінічну смерть на шкільній перерві.