Власник квартири в Одесі, де стався вибух, помер у лікарні

Наразі двоє людей перебувать у лікарні в середньому ступені тяжкості

Внаслідок вибуху газу в багатоквартирному будинку в Одесі одна людина померла в лікарні, ще двоє – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє ДСНС.

«Органами місцевої влади вирішується питання щодо розселення та подальшого тимчасового проживання мешканців аварійного під'їзду будинку», – сказано в повідомленні.

Як повідомила прессекретарка Одеської міської ради Наталія Мальцева, чоловік перебував у тяжкому стані у реанімації. Він є власником квартири, де стався вибух.

Ще двоє травмованих після огляду медиками від госпіталізації відмовилися.

Уточнюється також, що пожежа була локалізована на площі 50 кв.м о 15:15, а о 15:31 її загасили. Від ДСНС залучалося 65 осіб особового складу та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Одесі 2 квітня в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський стався вибух газу. Через вибух в будинку спалахнула пожежа. З багатоповерхівки довелося евакуювати 15 мешканців. Спочатку повідомлялося, що в результаті інциденту постраждали п’ятеро людей.

Правоохоронці порушили кримінальну справу через вибух газу в багатоповерхівці Одеси. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.

Як розповів заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Віталій Цуркан, одинадцятьох людей, які залишилися без житла внаслідок вибуху газу, планують відселити. За його словами, наразі складають списки людей, які не мають, де ночувати. До місцевої влади вже звернулися 11 людей, вони очікують на розподіл. Найближчу ніч, скоріш за все, вони проведуть у готелі.