Відвідувачка готелю в Одесі влаштувала скандал через мову (відео)

Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна

Російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні «рублями» та докоряючи персоналу, бо вони розмовляють українською мовою. Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна. Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

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Як видно на кадрах, обираючи сніданок у готелі, російськомовна жінка вперто називає ціни в рублях. На зауваження співробітниці закладу, що в Україні «не рублі, а гривні», вона самовпевнено заявила, що «рублі і гривні – це ж одне й те саме».

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Коли ж з нею знову не погодилися, клієнтка висловила припущення, що працівниця готелю приїжджа, оскільки говорить українською мовою, а «одесити завжди розмовляли російською».

Дізнавшись, що в закладі працюють місцеві, жінка несподівано звинуватила працівниць готелю: «Дівчатка! Ну що ви, перевзулися? Соромно! І що ви, з пацанами так от зустрічаєтеся і кажете: «Я хочу тебе»? Ну це ж колгосп».

Після того, як відео цього скандального спілкування поширилося в мережі, та ж таки клієнтка перепросила за свою поведінку і намагалася донести свою позицію «немодною» українською мовою.

Нагадаємо, у Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових.

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Крім того, на сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі.

Також 27 грудня стало відомо, що трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Пізніше частина викладачів та студентів вишу ініціювала збір підписів, щоб прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви.