Внаслідок ДТП на Одещині загинуло чотири людини
- Вчора, 23:58
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Підозрюваний у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло чотири людини, відповідатиме у суді
Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Про це інформує прес-служба прокуратри, повідомляє «Главком»
Обвинувальний акт направлено до Біляївського районного суду для розгляду по суті.
«Встановлено, що у листопаді 2016 року водій автомобілю «Volkswagen», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху поблизу с. Маяки Біляївського та допустив зіткнення з авто «Chevrolet». Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло чотири людини – водій та пасажири «Chevrolet». За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під арештом», йдеться у повідомленні..
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області.