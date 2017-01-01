Внаслідок ДТП на Одещині загинуло чотири людини

Підозрюваний у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло чотири людини, відповідатиме у суді

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Про це інформує прес-служба прокуратри, повідомляє «Главком» Обвинувальний акт направлено до Біляївського районного суду для розгляду по