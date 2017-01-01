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    Внаслідок ДТП на Одещині загинуло чотири людини

    Підозрюваний у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло чотири людини, відповідатиме у суді
    Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Про це інформує прес-служба прокуратри, повідомляє «Главком» Обвинувальний акт направлено до Біляївського районного суду для розгляду по
    • Вчора, 23:58
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    Підозрюваний у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло чотири людини, відповідатиме у суді

    Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

    Про це інформує прес-служба прокуратри, повідомляє «Главком»

    Обвинувальний акт направлено до Біляївського районного суду для розгляду по суті.

    «Встановлено, що у листопаді 2016 року водій автомобілю «Volkswagen», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу руху поблизу с. Маяки Біляївського та допустив зіткнення з авто «Chevrolet». Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло чотири людини – водій та пасажири «Chevrolet». За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під арештом», йдеться у повідомленні..

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

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